Coronavirus, Il governo contro le ordinanze regionali: “Tutte le ordinanze che provano ad aggirare il Dpcm saranno impugnate immediatamente” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con il nuovo Dpcm che impone la chiusura di bar, pasticcerie, ristoranti e locali vari alle 18, sono tante le ordinanze regionali che hanno provato ad “aggirare” le norme del decreto. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha replicato duramente a queste decisioni prese autonomamente dalle Regioni. IL governo contro LE ordinanze regionali … L'articolo Coronavirus, Il governo contro le ordinanze regionali: “Tutte le ordinanze che provano ad aggirare il Dpcm ... Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con il nuovoche impone la chiusura di bar, pasticcerie, ristoranti e locali vari alle 18, sono tante leche hanno provato ad “” le norme del decreto. Il ministro per gli Affari, Francesco Boccia, ha replicato duramente a queste decisioni prese autonomamente dalle Regioni. ILLE… L'articolo, Ille: “Tutte lecheadil...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) commenta le parole di apertura all'opposizione di Walter Verini (PD): 'Il suo afflat… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le critiche di Carlo Bonomi alla gestione economica del #governo della… - RobertMundell4 : RT @danielamartani: Intanto in #Svezia nonostante l'aumento dei casi non muore più nessuno. Che strano eh? Si chiama immunità di gregge. A… - zazoomblog : Coronavirus Governo in confusione saltano i ministri: sara crisi? - #Coronavirus #Governo #confusione -