Coronavirus | i medici | “La Campania non era pronta per seconda ondata | De Luca ha perso tempo”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) NAPOLI – “Il sistema sta collassando, non eravamo pronti. Forse speravano che questa seconda ondata non ci sarebbe mai stata”. A dirlo è Enzo Bencivenga, segretario regionale Anaao-Assomed Campania, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede del sindacato dei medici e dirigenti sanitari per fare il punto sulla gestione dell’emergenza Covid. L’Anaao ritiene che oggi si scontino soprattutto alcuni ritardi da parte del governatore Vincenzo De Luca e della Regione Campania accumulati nella fase in cui la diffusione del virus è stata più contenuta.