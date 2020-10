Coronavirus | i malati sistemati nelle chiese a Latina Più ricoveri che durante il lock down

SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - Tg1Raiofficial : Lo abbiamo sentito, quello degli #asintomatici è uno degli aspetti più insidiosi del #coronavirus. Difficile, scopr… - Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - Il_Centro : #Abruzzo #29ottobre #giovedi #coronavirus #covid #pandemia #Ortona, #mortopercovid uno dei malati di #legionella… - Roky99760738 : RT @RadioCapital_fm: “Può capitare, succede. E se puoi, devi provare a raccontare quello che hai visto lì dentro, perchè le persone al di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus malati

La Repubblica

"Lo scorso 13 Ottobre ho presentato le dimissioni da vescovo di Ascoli Piceno nelle mani di Papa Francesco. Lo ringrazio, perché, accettando in anticipo la mia rinuncia, mi ha dato la possibilità di r ...Complessivamente in provincia di Agrigento i casi di Covid-19 sono 774 (marzo-ottobre), di questi 383 sono ancora malati di cui 42 ricoverati in ospedale e 8 in strutture lowcare, a bassa intensità di ...