Coronavirus, giovedì 29 ottobre: sono 1.995 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 25mila tamponi oggi nel Lazio (+2.217 rispetto a ieri) si registrano 1.995 casi positivi, 15 decessi e 214 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto l’8%. Continua il potenziamento della rete ospedaliera COVID. Il valore settimanale RT è 1,49 leggermente più basso a Roma città metropolitana e più alto nelle province.” “E’ prioritario raffreddare la curva dei contagi. Domani allo Spallanzani verrà svolta la formazione di 19 team (composti ciascuno da un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri) del COI – Comando Operativo Interforze della Difesa che entreranno in campo per rafforzare il lavoro dei drive-in in tutte le Asl.” Nella Asl Roma 1 sono 409 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 25mila tamponi oggi nel(+2.217 rispetto a ieri) si registrano 1.995positivi, 15 decessi e 214 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto l’8%. Continua il potenziamento della rete ospedaliera COVID. Il valore settimanale RT è 1,49 leggermente più basso a Roma città metropolitana e più alto nelle province.” “E’ prioritario raffreddare la curva dei contagi. Domani allo Spallanzani verrà svolta la formazione di 19 team (composti ciascuno da un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri) del COI – Comando Operativo Interforze della Difesa che entreranno in campo per rafforzare il lavoro dei drive-in in tutte le Asl.” Nella Asl Roma 1409 inelle ultime 24h e si tratta di ...

