Coronavirus, Galli: “Noi come i francesi, lockdown inevitabile” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il professor Galli ha manifestato tutto il suo sconforto circa la situazione generale, parlando anche di ciò che avviene nel suo ospedale. Galli (Facebook)Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si è espresso ancora una volta sulla pesante situazione che in questi giorni affligge il nostro paese. La situazione è drammatica, e lo è da un bel po’ di giorni, quello che succede da noi secondo Galli, probabilmente porterà le misure del Governo al totale fallimento, ed alla fine si farà come in Francia, dove è stato annunciato un nuovo lockdown. Secondo Galli, il tentativo da parte dell’esecutivo di contenere la situazione con le misure ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il professorha manifestato tutto il suo sconforto circa la situazione generale, parlando anche di ciò che avviene nel suo ospedale.(Facebook)Massimo, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si è espresso ancora una volta sulla pesante situazione che in questi giorni affligge il nostro paese. La situazione è drammatica, e lo è da un bel po’ di giorni, quello che succede da noi secondo, probabilmente porterà le misure del Governo al totale fallimento, ed alla fine si faràin Francia, dove è stato annunciato un nuovo. Secondo, il tentativo da parte dell’esecutivo di contenere la situazione con le misure ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - repubblica : Zangrillo contro Galli: 'Ha un'antica militanza sessantottina di cui si fa vanto. Mi denunci' - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Andiamo verso situazione simile alla Francia”. Miozzo (Cts): “Solo con rispetto delle regole s… - DeRossiEleonora : - Mediagol : #Coronavirus, Galli: 'Squadre di calcio in bolla per continuare a giocare. Frase CR7? Dico la mia' -