Coronavirus, Galli: "La curva sale oltre le previsioni, avremo numeri come la Francia" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Da una parte la curva che segna l'andamento di Covid-19 in Italia "sale secondo le previsioni, dall'altra probabilmente, ma devo verificarlo, forse oltre le previsioni : e ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Da una parte lache segna l'andamento di Covid-19 in Italia "secondo le, dall'altra probabilmente, ma devo verificarlo, forsele: e ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - repubblica : Zangrillo contro Galli: 'Ha un'antica militanza sessantottina di cui si fa vanto. Mi denunci' - fanpage : L'ospedale Sacco è al collasso, 300 posti letto occupati, 19 pazienti intubati - Bettibu7 : - vincecamaggio : Coronavirus, l’infettivologo Massimo Galli: ‘In Italia si farà lockdown come in Francia’ -