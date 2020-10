Coronavirus | Galli | “Andiamo verso situazione simile alla Francia” Miozzo Cts | “Solo con rispetto delle regole si eviterà lockdown”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “AndiamounaFrancia, sono davanti a noi di poco. Si tratta solo di capire quando, non se”. L’avvertimento arriva da Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ad Agorà su Rai3, il giorno dopo l’annuncio da parte del presidente Emmanuel Macron di un nuovo lockdown nazionale. “L’idea del lockdown totale mi sconvolge: mi auguro che si riesca a mettere in piedi quanto basta per riuscire a venirne fuori ma temo che ci siamo molto vicini, soprattutto in determinate aree del paese”, spiega. “Da una parte la curva” dell’andamento di Covid-19 in Italia “sale secondo le previsioni. Dall’altra probabilmente, ma devo verificarlo, forse oltre le ...