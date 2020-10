Coronavirus, Francia: stop ai campionati amatoriali e alla “Coupe de France” dopo il nuovo lockdown. Il comunicato (Di giovedì 29 ottobre 2020) nuovo lockdown in Francia dalla mezzanotte del 30 ottobre. Lo ha comunicato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron.Il calcio, almeno quello professionistico, non si ferma. Proseguono - a porte chiuse - la Ligue 1, la Ligue 2 e il campionato National (terza divisione), contrariamente a quanto accaduto nella scorsa primavera. Via libera anche per il campionato di prima divisione femminile e il campionato di prima divisione Futsal. Si ferma, almeno fino al 1 dicembre prossimo, la Coppa di Francia, la seconda divisione del calcio femminile e i campionati dilettantistici. A renderlo noto, tramite un comunicato, è la Fédération Française de Football: "In seguito all'annuncio da parte del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020)inmezzanotte del 30 ottobre. Lo haieri sera il presidente francese Emmanuel Macron.Il calcio, almeno quello professionistico, non si ferma. Proseguono - a porte chiuse - la Ligue 1, la Ligue 2 e il campionato National (terza divisione), contrariamente a quanto accaduto nella scorsa primavera. Via libera anche per il campionato di prima divisione femminile e il campionato di prima divisione Futsal. Si ferma, almeno fino al 1 dicembre prossimo, la Coppa di, la seconda divisione del calcio femminile e idilettantistici. A renderlo noto, tramite un, è la Fédération Française de Football: "In seguito all'annuncio da parte del ...

