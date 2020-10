Coronavirus Francia, oltre 47mila nuovi contagi e 235 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Francia ha superato i 36mila morti per il Coronavirus e registra 47.637 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. E’ quanto riferisce il bollettino delle autorità sanitarie, che riporta 235 nuovi decessi per un totale di 36.020 morti. I contagi dall’inizio dell’epidemia arrivano a 1.282.769. Al momento vi sono 21.183 ammalati di Covid-19 ricoverati in Francia, dei quali 3.156 nei reparti di rianimazione. Intanto, in una manifestazione non autorizzata, un centinaio di persone sta protestando a Parigi contro il confinamento. Lo riferisce Le Figaro, secondo il quale la protesta è partita da place de la Republique. Stando ai video apparsi sui social, fra i manifestanti vi sarebbero anche dei gilet gialli. “Nessuno può ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Laha superato i 36mila morti per ile registra 47.637nelle ultime 24 ore. E’ quanto riferisce il bollettino delle autorità sanitarie, che riporta 235decessi per un totale di 36.020 morti. Idall’inizio dell’epidemia arrivano a 1.282.769. Al momento vi sono 21.183 ammalati di Covid-19 ricoverati in, dei quali 3.156 nei reparti di rianimazione. Intanto, in una manifestazione non autorizzata, un centinaio di persone sta protestando a Parigi contro il confinamento. Lo riferisce Le Figaro, secondo il quale la protesta è partita da place de la Republique. Stando ai video apparsi sui social, fra i manifestanti vi sarebbero anche dei gilet gialli. “Nessuno può ...

