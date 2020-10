Coronavirus | Di Maio | “Il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti I vandali vanno fermati | ma il governo ascolti le piazze”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Ilstauna. E’ sotto gli occhi di tutti. Unapandemica, sanitaria ed economica. Di fronte a tutto questo l’obbligo di unè quello di reagire e di ascoltare, ma soprattutto è quello di assumersi le proprie responsabilità. I, ma le piazzeascoltate. Sono un segnale che ilnon può trascurare”. E’ quanto scrive in una lettera a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di. “Anche gli umori hanno un peso in una situazione come questa. Non possono essere ignorati – ha aggiunto l’esponente ...