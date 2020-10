Coronavirus: Del Conte, 'blocco licenziamenti ci porterà a triste risveglio' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Labitalia) - "Reiterare nuovamente il blocco dei licenziamenti nella speranza che passi la nottata ci porterà a un triste risveglio. Occorre un piano straordinario di politiche attive, oppure la cassa integrazione sarà servita solo a comprare tempo". Lo scrive su Twitter Maurizio Del Conte, giuslavorista, già presidente dell'Anpal e ora presidente di Afol Metropolitana. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Labitalia) - "Reiterare nuovamente ildeinella speranza che passi la nottata ci; a un. Occorre un piano straordinario di politiche attive, oppure la cassa integrazione sarà servita solo a comprare tempo". Lo scrive su Twitter Maurizio Del, giuslavorista, già presidente dell'Anpal e ora presidente di Afol Metropolitana.

