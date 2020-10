Coronavirus, da Inps prestazioni per 14,2 milioni di italiani (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un terzo dei 15.462.177 italiani che percepiscono una pensione dall’Inps ricevono una cifra inferiore a mille euro al mese, mentre sono quasi 1,6 milioni quelli che devono sopravvivere con un assegno mensile inferiore ai 500 euro. Per circa 1,27 milioni di pensionati l’assegno è superiore ai 3 mila euro. E’ quanto emerge dalla Relazione Annuale dell’Inps, presentata alla Camera. Di fronte a questi dati, secondo il Rapporto, “si ravvisa la necessità di implementare maggiore flessibilità in uscita, a beneficio soprattutto di lavoratori usuranti e gravosi, accompagnata da una pensione di garanzia che vada a proteggere soprattutto chi ha carriere discontinue, rediti bassi, soprattutto di giovani”. Guardando poi agli effetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un terzo dei 15.462.177che percepiscono una pensione dall’ricevono una cifra inferiore a mille euro al mese, mentre sono quasi 1,6quelli che devono sopravvivere con un assegno mensile inferiore ai 500 euro. Per circa 1,27di pensionati l’assegno è superiore ai 3 mila euro. E’ quanto emerge dalla Relazione Annuale dell’, presentata alla Camera. Di fronte a questi dati, secondo il Rapporto, “si ravvisa la necessità di implementare maggiore flessibilità in uscita, a beneficio soprattutto di lavoratori usuranti e gravosi, accompagnata da una pensione di garanzia che vada a proteggere soprattutto chi ha carriere discontinue, rediti bassi, soprattutto di giovani”. Guardando poi agli effetti ...

