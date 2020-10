Coronavirus | Cts | ' Rispettare le regole o si chiude tutto' | Arcuri | ' E' un altro mondo rispetto a marzo'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione in Italia ' è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamoil distanziamento, ridurre i contatti a rischio contagio'. Secondo Agostino Miozzo, presidente del Cts, questo 'è l' ...

"Le Usca scolastiche non sono ancora partite perché manca il personale per le loro attività, e non sempre le regole si rispettano sui mezzi di trasporto utilizzati dai ragazzi. Insomma, così com'è que ..."Questo quadro epidemiologico sta determinando una pressione seria sul sistema sanitario" ha detto il premier nell'informativa a Montecitorio. "Non abbiamo agito in maniera arbitraria, apprezzando alc ...