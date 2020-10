Coronavirus, cosa sta succedendo a Monza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Valentina Dardari Boom di contagi in città e in provincia. Anche il primo cittadino si trova in isolamento Situazione preoccupante a Monza e provincia, dove da martedì scorso i numeri di contagi tallonano quelli milanesi. Nella giornata del 27 marzo è stato registrato il dato peggiore dall’inizio dell’emergenza, ben 1.362 nuovi casi a Monza e Brianza. Distribuiti su 900mila abitanti. In sole quattro settimane si è passati da 90 casi a un numero di 15 volte superiore. “Quel numero è il risultato di molti tamponi dei giorni precedenti di cui si aspettava l’esito, ma è comunque impressionante” ha sottolineato il primo cittadino della città, Dario Allevi, parlando con il Corriere. I contagi ieri erano 822. Il sindaco sta seguendo attentamente la situazione da ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Valentina Dardari Boom di contagi in città e in provincia. Anche il primo cittadino si trova in isolamento Situazione preoccupante ae provincia, dove da martedì scorso i numeri di contagi tallonano quelli milanesi. Nella giornata del 27 marzo è stato registrato il dato peggiore dall’inizio dell’emergenza, ben 1.362 nuovi casi ae Brianza. Distribuiti su 900mila abitanti. In sole quattro settimane si è passati da 90 casi a un numero di 15 volte superiore. “Quel numero è il risultato di molti tamponi dei giorni precedenti di cui si aspettava l’esito, ma è comunque impressionante” ha sottolineato il primo cittadino della città, Dario Allevi, parlando con il Corriere. I contagi ieri erano 822. Il sindaco sta seguendo attentamente la situazione da ...

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - repubblica : Giannini: 'In terapia intensiva ho visto persone morire, si deve sapere cosa accade lì dentro' - giusmo1 : Coronavirus, la testimonianza di @MassimGiannini, uscito dalla terapia intensiva: 'Si deve sapere cosa accade lì de… - vendutoschifoso : RT @Gitro77: «Si fa presto a criticare, ma voi cosa avreste fatto?». A più di 6 mesi di distanza, il documento prodotto da @italiasovrana r… - lellinara : RT @Apndp: Letti i titoli dei #giornali, ascoltate/viste le diverse rassegne stampa, una cosa appare (quasi) certa. Torneremo sui balconi.… -