Coronavirus | Conte | ' tutti offrano contributo costruttivo per bene Paese'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "i governi Ue con i loro meriti e demeriti, e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. Siamo di fronte a un nemico che ci costringe a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti, tanto più per le sofferenze economiche, i disagi psicologici la rabbia e l'angoscia di tantissimi concittadini". Così il premier Giuseppe, raccogliendo l'applauso dell'Aula della Camera nell'informativa sul nuovo Dpcm.

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - ZenatiDavide : Coronavirus, Conte interviene alla Camera sul nuovo dpcm: la diretta: L’informativa del presidente del Consiglio, G… - Affaritaliani : Conte alla Camera: 'Dpcm contro il virusLa diffusione è subdola e repentina' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera. "Il ministro Speranza - ha proseguito - starà con me in videoconferenza, proprio perché i ministri della Salute sono ...L'accordo per fare i test antigenici rapidi da medici di famiglia e pediatri di libera scelta è stato firmato ieri sera. (ANSA) ...