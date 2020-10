Coronavirus: Conte, 'tutti offrano contributo costruttivo per bene Paese' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto i nostri sforzi, protesi a salvare tanto le vite umane quando il tessuto produttivo del Paese, e tutti coloro che, pur nella legittima dialettica politica che caratterizza e deve poter caratterizzare una moderna democrazia, offrono e vogliono continuare a offrire un contributo costruttivo a questi nostri sforzi protesi al bene e all'interesse del Paese". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera sul Dpcm adottato sabato scorso. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Voglio ringraziarecoloro che hanno sostenuto i nostri sforzi, protesi a salvare tanto le vite umane quando il tessuto produttivo del, ecoloro che, pur nella legittima dialettica politica che caratterizza e deve poter caratterizzare una moderna democrazia, offrono e vogliono continuare a offrire una questi nostri sforzi protesi ale all'interesse del". Così il premier Giuseppe, nell'informativa in Aula alla Camera sul Dpcm adottato sabato scorso.

