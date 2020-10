**Coronavirus: Conte, 'siamo sensibili a manifestazioni di dissenso pacifiche'** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "siamo sensibili alle manifestazioni dei cittadini che esprimono pacificamente il proprio disagio e paure, perché sentono minate la sicurezza" del lavoro, delle imprese. "Per questo, abbiamo ritenuto giusto confrontarci immediatamente con categorie più penalizzate, e di annunciare misure di ristoro tempestivamente adottate dal governo consapevole dell'impatto" della nuova stretta. Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera sul nuovo Dpcm. "Parallelamente" all'adozione del Dpcm "sono stati introdotti strumenti di sostegno e ristoro per evitare che la crisi sanitaria si trasformasse in crisi economica e sociale". Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "alledei cittadini che esprimono pacificamente il proprio disagio e paure, perché sentono minate la sicurezza" del lavoro, delle imprese. "Per questo, abbiamo ritenuto giusto confrontarci immediatamente con categorie più penalizzate, e di annunciare misure di ristoro tempestivamente adottate dal governo consapevole dell'impatto" della nuova stretta. Così il premier Giuseppe, nell'informativa in Aula alla Camera sul nuovo Dpcm. "Parallelamente" all'adozione del Dpcm "sono stati introdotti strumenti di sostegno e ristoro per evitare che la crisi sanitaria si trasformasse in crisi economica e sociale".

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - Agenpress : Coronavirus. Conte, scelte dolorose per ridurre diffusione contagi. Attenuti a evidenze scientifiche… - Gandalf1948 : Ci risiamo...ed io, in tutta sincerità, non riesco a capire se il lockdown totale sia un bene o un male! 'Come in… -