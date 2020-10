Coronavirus, Conte “Senza risposta a livello Ue nessuno supera crisi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'impegno del governo italiano per il superamento della crisi da Covid si spiega fin dall'inizio della pandemia anche in sede europea. Senza una risposta coordinata a livello Ue e sul piano globale nessuno stato da solo può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico. L'attenzione dell'Ue rimane alta soprattutto a seguito della recrudescenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera. “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. In questi mesi abbiamo agito di conseguenza, impegnandoci nell'attuazione di una pluralità di misure per realizzare un adeguato apparato di prevenzione e rafforzamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'impegno del governo italiano per ilmento della crisi da Covid si spiega fin dall'inizio della pandemia anche in sede europea. Senza unacoordinata aUe e sul piano globalestato da solo puòre la crisi sia sul piano sanitario che economico. L'attenzione dell'Ue rimane alta soprattutto a seguito della recrudescenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso dell'informativa urgente alla Camera. “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. In questi mesi abbiamo agito di conseguenza, impegnandoci nell'attuazione di una pluralità di misure per realizzare un adeguato apparato di prevenzione e rafforzamento ...

