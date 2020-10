Coronavirus, Conte “Senza risposta a livello Ue nessuno supera crisi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno del governo italiano per il superamento della crisi da Covid si spiega fin dall’inizio della pandemia anche in sede europea. Senza una risposta coordinata a livello Ue e sul piano globale nessuno stato da solo può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico. L’attenzione dell’Ue rimane alta soprattutto a seguito della recrudescenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. In questi mesi abbiamo agito di conseguenza, impegnandoci nell’attuazione di una pluralità di misure per realizzare un adeguato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno del governo italiano per ilmento della crisi da Covid si spiega fin dall’inizio della pandemia anche in sede europea. Senza unacoordinata aUe e sul piano globalestato da solo puòre la crisi sia sul piano sanitario che economico. L’attenzione dell’Ue rimane alta soprattutto a seguito della recrudescenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. In questi mesi abbiamo agito di conseguenza, impegnandoci nell’attuazione di una pluralità di misure per realizzare un adeguato ...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - repubblica : Coronavirus, Conte alla Camera: 'Non ne usciamo da soli, serve risposta coordinata in Europa' [aggiornamento delle… - RenzoCianchetti : RT @piergiuseppe36: Coronavirus, tutto pronto per segregare gli italiani. Piano B di Conte: lockdown come in Francia, c’è già la data https… -