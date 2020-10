Coronavirus | Conte | ' esposizione | prossimità e aggregazione i parametri considerati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La ratio che ha ispirato le misure"nute nell'ultimo Dpcm "è coerente con il modello adottato per la fase di ripresa delle attività, basato su tre". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe, nella sua informativa alla Camera. "Per questo, nel momento in cui siamo costretti a progressive restrizioni, dobbiamo inevitabilmente adottare -ha aggiunto il premier- i medesimi criteri".