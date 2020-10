Coronavirus: Conte, 'dad ci è costata, attività in presenza valore irrinunciabile' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - La disposizione sulla didattica a distanza Contenuta nell'ultimo Dpcm "ci è costata molto, soprattutto considerando l'intenso lavoro svolto nei mesi estivi per dotare la scuola di un sistema di prevenzione e di sicurezza tale da consentire la ripresa delle attività educative in presenza, che, come ho ricordato nell'ultima informativa, costituisce un valore irrinunciabile". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa alla Camera. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - La disposizione sulla didattica a distanzanuta nell'ultimo Dpcm "cimolto, soprattutto considerando l'intenso lavoro svolto nei mesi estivi per dotare la scuola di un sistema di prevenzione e di sicurezza tale da consentire la ripresa delle; educative in, che, come ho ricordato nell'ultima informativa, costituisce un". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella sua informativa alla Camera.

