Coronavirus | Conte | ' ci siamo attenuti a evidenze scientifiche' **

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Nell'elaborare le misurenute nell'ultimo Dpcm "non abbiamo seguito criteri arbitari", ma "ci", seguendo "indicazioni e raccomandazioni elaborate dai nostri esperti e scienziati nell'ambito di protocolli internazionali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella sua informativa alla Camera.

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - LegaSalvini : COMPLIMENTI CONTE!!! - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - Italia_Notizie : Coronavirus, Conte interviene alla Camera sul nuovo dpcm: la diretta - repubblica : Coronavirus, Conte alla Camera: 'Dpcm contro la repentina impennata della curva. Mai sottovalutata la pandemia' -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Conte

Questo se il nuovo dpcm , nell'arco di almeno due settimane, non sarà riuscito a contenere la curva epidemiologica. L'ennesima stretta potrebbe scattare da lunedì 9 novembre e durare fino a metà dicem ...Giuseppe Conte è intervenuto in Parlamento confermando la necessità di misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus. Una seconda ondata che rischia altrimenti di colpire l’Italia ...