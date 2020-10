Coronavirus: ci sono diversi casi positivi nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Udine (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'aumento dei contagi non risparmia nemmeno quelli che dovrebbero essere i luoghi più protetti: l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha comunicato ieri che, in seguito ad alcuni casi dì ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'aumento dei contagi non risparmia nemmeno quelli che dovrebbero essere i luoghi più protetti: l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha comunicato ieri che, in seguito ad alcunidì ...

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le critiche di Carlo Bonomi alla gestione economica del #governo della… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - Ga_Sir : RT @Ruffino_Lorenzo: Ieri in Lombardia ci sono stati 588 ingressi in ospedale, ma gli ospedalizzati sono aumentati di 'soli' 378. Sempre im… - pisanicchia11 : RT @Ruffino_Lorenzo: L'ottimo articolo di El Pais su come il coronavirus si diffonde nell'aria e sul perché gli spazi al chiuso sono un pro… -