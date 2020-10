Coronavirus: Boschi, 'presto premier tornerà in Parlamento, Dpcm non sarà efficace' (2) (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Non ci si dica -ha affermato ancora Boschi- che Italia viva è quella del giorno dopo, Italia viva è quella del giorno prima, perchè chiediamo di riaprire in sicurezza le scuole da marzo, chiedendo di investire sul trasporto pubblico, dando poteri e soldi a sindaci per mettere in sicurezza le scuole per tempo. I problemi li abbiamo sempre posti preventivamente e tutte le volte che abbiamo preso insieme delle decisioni in questi ultimi mesi insieme le abbiamo difese e le abbiamo rispettate, purchè si decida insieme. Ed è quello che stiamo chiedendo. Nessuno si aspetta un miracolo da lei e dal governo, nessuno ha la bacchetta magica, ma parole di verità sì". Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Non ci si dica -ha affermato ancora- che Italia viva è quella del giorno dopo, Italia viva è quella del giorno prima, perchè chiediamo di riaprire in sicurezza le scuole da marzo, chiedendo di investire sul trasporto pubblico, dando poteri e soldi a sindaci per mettere in sicurezza le scuole per tempo. I problemi li abbiamo sempre posti preventivamente e tutte le volte che abbiamo preso insieme delle decisioni in questi ultimi mesi insieme le abbiamo difese e le abbiamo rispettate, purchè si decida insieme. Ed è quello che stiamo chiedendo. Nessuno si aspetta un miracolo da lei e dal governo, nessuno ha la bacchetta magica, ma parole di verità sì".

Tamponi drive through a Greve in Chianti, come accedere

I volontari del territorio grevigiano continuano senza sosta a lavorare per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. In collaborazione con la Asl ... 30 ottobre nel parcheggio antistante di via ...

