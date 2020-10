Coronavirus | Boccia | disponibili più di 10 300 posti in terapia intensiva

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – In Italia possono essere“immediatamente e in tempo reale” più di 10.300di. Ad assicurarlo è stato il ministro per gli Affari Regionali Francesconel corso della riunione operativa convocata dallo stesso ministro con il commissario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni su test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19. “Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al paese e tranquillizzare i cittadini”, ha detto il ministro. “Già ad aprile, nel picco dell’emergenza, avevamo toccato 9.500di. Serve il massimo impegno per chi è in ospedale e per ...