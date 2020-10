Coronavirus, Arcuri “Se la curva aumenta sistema sanitario non regge” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un nuovo dramma, diverso dal precedente ma serve capire quanto è diverso dal precedente”. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. “La crescita del virus è impetuosa, ma proporzionalmente fa meno danni, ma fino a quando? Se non si raffredda la curva dei contagi nessun sistema sanitario sarebbe capace di reggere” ha aggiunto. “Noi dall'inizio dell'emergenza – aggiunge – abbiamo distribuito 1 miliardo e 606 milioni di dispositivi di protezione gratuiti, dal 14 settembre, unico paese al mondo, abbiamo distribuito 552 milioni di mascherine chirurgiche nelle scuole, confidiamo con forza di continuare ad assicurare la frequentazione delle scuole in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un nuovo dramma, diverso dal precedente ma serve capire quanto è diverso dal precedente”. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico, nel corso di una conferenza stampa. “La crescita del virus è impetuosa, ma proporzionalmente fa meno danni, ma fino a quando? Se non si raffredda ladei contagi nessunsarebbe capace di reggere” ha aggiunto. “Noi dall'inizio dell'emergenza – aggiunge – abbiamo distribuito 1 miliardo e 606 milioni di dispositivi di protezione gratuiti, dal 14 settembre, unico paese al mondo, abbiamo distribuito 552 milioni di mascherine chirurgiche nelle scuole, confidiamo con forza di continuare ad assicurare la frequentazione delle scuole in ...

PoliteKosmo : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… - marcimarti17 : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… - Lauraren12 : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… - EBrugnate : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… - luca_serpericci : RT @Cartabellotta: #Arcuri: “rispetto a marzo è un altro mondo' Ha ragione è molto peggio: ??#Covid_19 ha invaso il sud ??#influenza non è a… -