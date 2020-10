Coronavirus | Arcuri | “Se curva non si raffredda nessun sistema può reggere Muoviamoci tutti il meno possibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ”Se lanon sicon questi numerisanitario, tantoquello italiano, sarebbe capace di”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza, Domenicoin conferenza stampa. “Stasera abbiamo circa il 19% dei posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, rispetto alle dotazioni che abbiamo distribuito alle regioni sonodella metà: 1600 su 3.300, quindi abbiamo ancora uno spazio di 1.700 posti per non attentare alla dotazione iniziale che pre-esisteva al Covid. E abbiamo altri 1.849 ventilatori pronti ad essere distribuiti”. Dunque – spiega il Commissario straordinario all’emergenza Covid – i posti letto in terapia intensiva attivati o attivabili in ...