Coronavirus | Arcuri | Muoviamoci tutti il meno possibile ma numeri non paragonabili alla prima ondata

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ++ Covid:il++ 'Nessun affollamento terapie intensive, ma dei reparti ordinari" ROMA (ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ilin Italia dilaga in manieraintensa...

Affaritaliani : 'E' un altro mondo rispetto a marzo Muoviamoci tutti il meno possibile' - EmMicucci : #Coronavirus #Arcuri: #Scuola, stasera ca. 19% posti terapia intensiva occupati malati #covid, cioè ancora 1.700 pe… - CorriereUmbria : Coronavirus, Arcuri: 'Momento drammatico, muovetevi di casa il meno possibile' - blogsicilia : 'Muoviamoci il meno possibile, mai sottovalutato il problema', così il commissario Arcuri - - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #Coronavirus, in Italia 26.831 nuovi casi e 217 decessi. Vertice tra #Boccia, #Arcuri e #regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri

Lo dice Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza, tornato al rito delle conferenze stampa sul Coronavirus "perché è importante informare i cittadini". "Il virus è ancora tra ...Tutte le altre Regioni, sono sotto i mille nuovi. Dal vertice tra le Regioni, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, è emerso ...