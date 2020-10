Coronavirus, Arcuri: “Le Regioni potevano cominciare ad allestire ospedali a maggio e le avremmo rimborsate, lo prevede il decreto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le slide con quanto previsto dal decreto, i dati snocciolati nel dettaglio, i tassi di occupazione attuali, l’annuncio che dalla prossima settimana sarà possibile arrivare a 300mila tamponi al giorno. Ma anche la preoccupazione che il sistema non regga incrementi quotidiani vertiginosi, da qui la necessità di “raffreddare” la curva. Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, prima di tutto, si difende dall’attacco arrivato da diverse Regioni sull’allestimento degli ospedali Covid e le dotazioni per approntare le terapie intensive in vista della seconda ondata. A chi imputa i ritardi a sue lentezze risponde mostrando quanto previsto dal decreto Rilancio all’articolo 2: “potevano cominciare ad attuare i piani a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le slide con quanto previsto dal decreto, i dati snocciolati nel dettaglio, i tassi di occupazione attuali, l’annuncio che dalla prossima settimana sarà possibile arrivare a 300mila tamponi al giorno. Ma anche la preoccupazione che il sistema non regga incrementi quotidiani vertiginosi, da qui la necessità di “raffreddare” la curva. Il commissario per l’emergenzaDomenico, prima di tutto, si difende dall’attacco arrivato da diversesull’allestimento degliCovid e le dotazioni per approntare le terapie intensive in vista della seconda ondata. A chi imputa i ritardi a sue lentezze risponde mostrando quanto previsto dal decreto Rilancio all’articolo 2: “ad attuare i piani a ...

