Coronavirus, anche la Svezia nel pieno della seconda ondata: oltre 3200 contagi. È record (Di giovedì 29 ottobre 2020) La curva dei contagi aumenta ripida dall’Italia alla Francia, ma ora anche la Svezia si trova nel pieno della seconda ondata di Covid. Nell’unico paese del mondo che non ha adottato misure rigide per arginare la pandemia, è stato registrato un record di 3254 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato, diffuso dalle autorità sanitarie, porta il paese scandinavo sopra la soglia dei 120mila contagi dall’inizio della pandemia. Finora nel Paese ci sono stati 121.100 contagi e 5.934 decessi. La Svezia, l’unico Paese al mondo che non ha mai imposto alcuna forma di lockdown o di misure rigide per il contenimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) La curva deiaumenta ripida dall’Italia alla Francia, ma oralasi trova neldi Covid. Nell’unico paese del mondo che non ha adottato misure rigide per arginare la pandemia, è stato registrato undi 3254 nuovi casi dinelle ultime 24 ore. Il dato, diffuso dalle autorità sanitarie, porta il paese scandinavo sopra la soglia dei 120miladall’iniziopandemia. Finora nel Paese ci sono stati 121.100e 5.934 decessi. La, l’unico Paese al mondo che non ha mai imposto alcuna forma di lockdown o di misure rigide per il contenimento ...

Open_gol : Quello che Merkel ha definito uno «sforzo nazionale» è sostenuto da tutti i governatori, anche da quelli dei partit… - rtl1025 : ?? Ancora un record per i contagi da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831 (ieri erano… - Agenzia_Ansa : #coronavirus nuovo record di #contagi, oltre quota 26mila, le vittime sono 217. Record anche per i #tamponi, oltre… - FranceskoNew : RT @orizzontescuola: Coronavirus, dopo Campania e Puglia, scuole chiuse anche in Calabria? Prossime ore decisive - fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Svezia nel pieno della seconda ondata: oltre 3200 contagi. È record -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche la Svezia nel pieno della seconda ondata: oltre 3200 contagi. È record Il Fatto Quotidiano È sempre mezzogiorno, il drammatico sfogo di Alberto Matano: "Siamo rimasti in pochi". Coronavirus, il momento più duro

“Siamo rimasti in pochi, sono tutti in smart working”. Così Alberto Matano si è sfogato con Antonella Clerici durante ...

Un positivo tra fedeli, tornano in streaming le udienze del Papa

Papa torneranno ad essere trasmesse dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, e dunque in streaming e senza fedeli. Questo, sottolinea la sala stampa della Santa Sede, 'anche a seguito della segnalazio ...

“Siamo rimasti in pochi, sono tutti in smart working”. Così Alberto Matano si è sfogato con Antonella Clerici durante ...Papa torneranno ad essere trasmesse dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, e dunque in streaming e senza fedeli. Questo, sottolinea la sala stampa della Santa Sede, 'anche a seguito della segnalazio ...