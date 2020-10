Coronavirus, Alberto Zangrillo ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 30 ottobre alle 22.45 su Nove. Con Marco Travaglio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Focus sulla delicata fase della lotta contro la diffusione del Covid 19 per la finestra di approfondimento sulla politica e l’attualità del Nove: venerdì 30 ottobre ‘Accordi&Disaccordi’ torna alle 22.45 con ospite il professor Alberto Zangrillo. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi si confronteranno con il primario di Rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano sull’allarmante situazione dei contagi che vede proprio la Lombardia con il dato più alto rispetto alle altre regioni. In chiusura, l’analisi del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio sullo scenario politico del Paese. La “web star” Martina Dell’Ombra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Focus sulla delicata fase della lotta contro la diffusione del Covid 19 per la finestra di approfondimento sulla politica e l’attualità del; 30‘Accordi&Disaccordi’ torna22.45 conil professor. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi si confronteranno con il primario di Rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano sull’allarmante situazione dei contagi che vede proprio la Lombardia con il dato più alto rispettoaltre regioni. In chiusura, l’analisi del direttore de Il Fatto Quotidianosullo scenario politico del Paese. La “web star” Martina Dell’Ombra ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Alberto Coronavirus, Alberto Bagnai: "Anche Galileo Galilei fu ostacolato. Al governo chiediamo, stabilite dei parametri e dite quali misure intraprendere a step" La7 Coronavirus: botta e risposta tra i virologi

L’uno accusa l’altro di essere un negazionista, l’altro lo ritiene un catastrofista: da sempre divisi su diversi aspetti dell’emergenza coronavirus, Massimo Galli e Alberto Zangrillo continuano a ...

Coronavirus, la procura FIGC incontra Lotito. Mancini vuole più tifosi allo stadio

11.12 - Ospite di Sportlab, per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha parlato dei tifosi allo stadio in periodo di pandemia.

