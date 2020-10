Coronavirus, Agostino Miozzo (Cts): «Il distanziamento? Ultimo tentativo per evitare il lockdown» (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione in Italia sta diventando giorno dopo giorno sempre più delicata. II numero dei contagi è in evidente crescita. Ieri, 28 Ottobre 2020, su quasi 199mila tamponi ne sono risultati positivi ben 24.991. La pandemia sembra non voler rallentare la sua corsa e per questo è necessario rispettare al massimo le direttive del Governo, altrimenti si potrebbe arrivare molto presto alla saturazione degli ospedali. Su quanto sta accadendo nell’Ultimo mese in Italia si è espresso Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha dichiarato: «La situazione in Italia è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ridurre i contatti a rischio, limitare le possibili occasioni di contagio. È l’Ultimo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione in Italia sta diventando giorno dopo giorno sempre più delicata. II numero dei contagi è in evidente crescita. Ieri, 28 Ottobre 2020, su quasi 199mila tamponi ne sono risultati positivi ben 24.991. La pandemia sembra non voler rallentare la sua corsa e per questo è necessario rispettare al massimo le direttive del Governo, altrimenti si potrebbe arrivare molto presto alla saturazione degli ospedali. Su quanto sta accadendo nell’mese in Italia si è espresso, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha dichiarato: «La situazione in Italia è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il, ridurre i contatti a rischio, limitare le possibili occasioni di contagio. È l’...

MissMar16662447 : RT @Cartabellotta: La grande onestà intellettuale di Agostino #Miozzo: “Avevamo tanto tempo a disposizione per prepararci alla #SecondaOnda… - delbuonosilvio : RT @Cartabellotta: La grande onestà intellettuale di Agostino #Miozzo: “Avevamo tanto tempo a disposizione per prepararci alla #SecondaOnda… - Maurizio62 : RT @Cartabellotta: La grande onestà intellettuale di Agostino #Miozzo: “Avevamo tanto tempo a disposizione per prepararci alla #SecondaOnda… - GianfrancoCast1 : RT @Cartabellotta: La grande onestà intellettuale di Agostino #Miozzo: “Avevamo tanto tempo a disposizione per prepararci alla #SecondaOnda… - StefaniaNonno : RT @Cartabellotta: La grande onestà intellettuale di Agostino #Miozzo: “Avevamo tanto tempo a disposizione per prepararci alla #SecondaOnda… -