Coronavirus, a Roma mezzi affollati e pendolari costretti a saltare le corse: “Senza interventi sull’ora di punta del mattino, misure serali inutili” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Distanziamento impossibile, mezzi affollati, pendolari e lavoratori costretti a saltare corse per evitare il rischio contagio da Covid-19. Questa l’odissea quotidiana del trasporto pubblico Romano, per i lavoratori e per chi è costretto a uscire di casa nelle ore di punta del mattino. “Tra le 7.30 e le 8.30 diventa dura, bisogna fare affidamento al buon senso della gente. E la paura c’è, anche per noi dipendenti”, ammette un lavoratore dell’Atac, l’agenzia del trasporto autoferrotranviario capitolino. I controlli, poi, sul rispetto della capienza massima e del distanziamento sui mezzi sono praticamente assenti: “Mai visto alcun controllo, né sulla metro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Distanziamento impossibile,e lavoratoriper evitare il rischio contagio da Covid-19. Questa l’odissea quotidiana del trasporto pubblicono, per i lavoratori e per chi è costretto a uscire di casa nelle ore didel. “Tra le 7.30 e le 8.30 diventa dura, bisogna fare affidamento al buon senso della gente. E la paura c’è, anche per noi dipendenti”, ammette un lavoratore dell’Atac, l’agenzia del trasporto autoferrotranviario capitolino. I controlli, poi, sul rispetto della capienza massima e del distanziamento suisono praticamente assenti: “Mai visto alcun controllo, né sulla metro, ...

