Coronavirus | a Napoli 603 contagi e due morti | la situazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 603 i casi di positività alemersi anelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Asl1 Centro nel consueto bollettino giornaliero. I tamponi processati sono 4.006 con un tasso di positività pari al 15,05%. Le vittime accertate sono due mentre i guariti 105. Ad oggi nel capoluogo partenopeo i cittadini ricoverati in ospedale sono 250 (di cui 26 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare ci sono 9.054 persone mentre in isolamento fiduciario 11.689 cittadini. Oltre la metà dei nuovi casi (323) emerge dai tamponi processati nei laboratori privati. Altri 98 sono invece relativi a contatti stretti di positivi. Sono 92 iemersi dai tamponi effettuati su richiesta dei medici di base. Due quelli ...