Coronavirus | a Milano ore di attesa in ambulanza per i ricoveri Le voci dei soccorritori | «Peggio che a marzo»

(Di giovedì 29 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Dopo le parole di Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco che ha paragonato la gravità dei pazienti di Covid-19 aa quella di, arrivano le testimonianze deiimpegnati sul campo, nel capoluogo lombardo. Per qualcuno di loro, che ha anche 30 anni di servizio, la situazione oggi «ère rispetto a». Davanti al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, nel centro di, che non è un hub per la cura della Covid-19, in mattinata le ambulanze in fila per strada erano una decina. A bordo persone con varie patologie, non necessariamente Covid. Un’è rimasta in ...

petergomezblog : #Coronavirus, primario di cardiologia al Sacco: “Ospedali di Milano al collasso. Avanti così, si rischia di morire… - fattoquotidiano : Coronavirus, primario di cardiologia al Sacco: “Ospedali di Milano al collasso. Avanti così, si rischia di morire i… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe sbagliato. Meglio isolare gli anziani” - Cinquantenni : #29ottobre #MilanSparta oggi a #SanSiro #Milano #COVID19 #Ibrahimovic testimonal contro la #pandemia: 'Tu non sei Z… - rep_milano : Coronavirus, all'Istituto dei tumori 41 dipendenti positivi al tampone [aggiornamento delle 17:19] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano

All’Aeroporto delle Marche è ora possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri in arrivo e in partenza. Si tratta di un’operazione voluta dalla società ...Nel momento in cui tu dici che alle 18 in poi non puoi uscire più, non si tiene conto del fatto che a Milano alle 19 già la cena è finita ma in Sicilia si apre alle 16 e fino alle 20 tutti i negozi ...