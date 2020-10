Coronavirus 29 ottobre, ospedali già al collasso: “un anziano su due morirà” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione resta incerta, nell’attesa di comprendere quali saranno i prossimi passi del Governo per combattere l’emergenza. Terapia intensiva (Facebook)Il paese è in balia del virus e si attendono ulteriori misure da parte del Governo. Nonostante la volontà da parte dell’esecutivo, stando alle ultime dichiarazioni dei vari ministri e del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra che stia prendendo sempre più forza l’ipotesi lockdown. Molti medici e scienziati si sono già espressi in questo senso, ritenendo la misura restrittiva per eccellenza come unica soluzione alla risoluzione del problema. L’ultima dichiarazione in tal senso, che ha di fatto scosso per quanto inaspettata, l’opinione pubblica, è quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che nonostante si fosse dichiarato ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione resta incerta, nell’attesa di comprendere quali saranno i prossimi passi del Governo per combattere l’emergenza. Terapia intensiva (Facebook)Il paese è in balia del virus e si attendono ulteriori misure da parte del Governo. Nonostante la volontà da parte dell’esecutivo, stando alle ultime dichiarazioni dei vari ministri e del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra che stia prendendo sempre più forza l’ipotesi lockdown. Molti medici e scienziati si sono già espressi in questo senso, ritenendo la misura restrittiva per eccellenza come unica soluzione alla risoluzione del problema. L’ultima dichiarazione in tal senso, che ha di fatto scosso per quanto inaspettata, l’opinione pubblica, è quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che nonostante si fosse dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottobre Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, Regione Marche approva progetto di sostegno al comparto dello spettacolo dal vivo

Quale tempestiva e concreta risposta all’improvvisa interruzione delle attività di spettacolo dal vivo a seguito dell’ultimo DPCM del 24 ottobre, la Regione Marche attraverso l’assessorato alla ...

29 ottobre: in Fvg 468 nuovi casi, 5.659 tamponi e 5 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 468 nuovi contagi (5.659 tamponi eseguiti) e cinque decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il ...

