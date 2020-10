Coronavirus 26.831 nuovi casi e 217 morti: ospedali in affanno, i pazienti attendono un posto anche per 46 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il boom di ricoveri per Covid sta travolgendo gli ospedali. A Pisa una donna positiva al virus è rimasta per ben 46 ore su una barella in attesa di un posto letto. Non migliore la situazione nel resto d’Italia. I dati del Ministero della Salute relativi alla situazione di oggi ci dicono che i casi … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il boom di ricoveri per Covid sta travolgendo gli. A Pisa una donna positiva al virus è rimasta per ben 46 ore su una barella in attesa di unletto. Non migliore la situazione nel resto d’Italia. I dati del Ministero della Salute relativi alla situazione di oggi ci dicono che i… L'articolo proviene da Leggilo.org.

