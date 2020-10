Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo Il Conto corrente, come ben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il Conto corrente (detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare il Conto corrente permette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)l’intestatario e chi puòIlben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il(detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare ilpermette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. ...

