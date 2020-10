Continua protesta tassisti, domani gli operatori dello spettacolo (FOTO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano le proteste dei tassisti napoletani che per il terzo giorno di fila si trovano in presidio in piazza Plebiscito a Napoli. Insieme agli autisti dei bus turistici, che ieri hanno paralizzato il traffico cittadino, rientrano tra le categorie più colpite dalla crisi economica scatenata dal Covid. Sorte analoga per gli operatori dello spettacolo che domani torneranno in sti-in con una manifestazione a piazza del Gesù. Le FOTO: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –no le proteste deinapoletani che per il terzo giorno di fila si trovano in presidio in piazza Plebiscito a Napoli. Insieme agli autisti dei bus turistici, che ieri hanno paralizzato il traffico cittadino, rientrano tra le categorie più colpite dalla crisi economica scatenata dal Covid. Sorte analoga per glichetorneranno in sti-in con una manifestazione a piazza del Gesù. Le: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - lilpikachu_ : RT @Casa_donna_Pisa: #Polonia #StrajkKobiet ?????????? Continua la protesta delle donne polacche per il diritto di aborto, nonostante le violenz… - Yogaolic : Bresso (#Milano), continua la protesta 'No Vasca': 'Abbiamo paura per la nostra salute' - ottopagine : 'Cena della libertà': continua la protesta dei ristoratori #Salerno - atestaltasempre : RT @mgdbertelli: Ormai é tardi. La protesta continua. #FinoAllaFine contro il #GovernoDelContagio -

Protesta a Palermo degli ex dipendenti dell’Opera Ruffini, oggi in sit-in sotto il palazzo dell’Arcivescovo Lorefice, presidente del CDA dell’opera pia. Sono scesi ancora in strada per “il silenzio as ...

Urlava «Allah è grande»: chi è l’assalitore della cattedrale di Nizza

«Lo stavano medicando e lui continuava a gridare Allah è grande», ha raccontato ... È salito il tono con il contrasto tra Macron e il presidente turco Erdogan, la protesta è cresciuta nel mondo ...

