Conte, "Indice Rt ha raggiunto una soglia critica. Italia nel terzo scenario dello studio ISS" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giuseppe Conte torna in Parlamento in occasione dell'informativa sul dpcm del 24 ottobre. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna alla Camera per illustrare le misure adottate con il dpcm del 24 ottobre. Il Premier ha voluto evidenziare quelle che sono le evidenze e le ragioni scientifiche che hanno spinto il governo a dare una stretta su attività che rappresentano un'occasione di assembramento e/o relazioni sociali. Di seguito il video dei lavori alla Camera Emergenza coronavirus, informativa di Conte: "L'indice Rt ha raggiunto una soglia critica" "L'indice Rt ha raggiunto una soglia critica, risulta difficoltoso tracciare le catene di trasmissione. Il quadro ...

