Conte ha ammesso che regna l' incertezza | ma ha assicurato l' impegno del governo

AGI - "regna ancora una grande incertezza e insicurezza, ma assicuriamo che il governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese. Siamo consapevoli che dobbiamo impegnarci con la massima responsabilità". Il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera sul Dpcm ha lanciato un appello al Parlamento: "Questo è veramente il momento di stare uniti" ha detto, "tanto più per le sofferenze dei nostri cittadini". "L'impegno del governo si dispiega anche in sede europea. Senza una risposta coordinata" in ambito Ue "nessuno Stato può superare da solo sia questa crisi sul piano economico che sanitario. L'attenzione dell'Unione europea rimane alta", ha aggiunto a proposito della necessità di ...

Covid: Conte, crescita preoccupante positivi, difficile tracciare trasmissione

Lo stesso sta avvenendo peraltro in molti altri Paesi europei, in particolare Germania e Francia, come ammesso pubblicamente dalla Cancelliera Merkel e dal Presidente Macron'. Cosi' il presidente del ...

