Conte e Meloni vicinissimi: sondaggio-ribaltone, la leader di FdI supera tutti (anche Salvini) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgia Meloni supera Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia scala le vette del gradimento. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia, realizzato per Agorà su Rai Tre, la Meloni è dietro solo a Giuseppe Conte con un 38 per cento di fiducia a fronte del 40 del premier. La numero uno di FdI è infatti salita di un punto percentuale, mentre il presidente del Consiglio è sceso di ben 5 punti. Salgono anche i leghisti Salvini e Luca Zaia che ottengono, stando ai dati del direttore di Emg Acqua, rispettivamente il 33 e il 28 per cento. Cala invece il leader del Partito democratico che si ferma al 26 per cento e lascia spazio a Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) GiorgiaMatteo. Ladi Fratelli d'Italia scala le vette del gradimento. Secondo ildi Fabrizio Masia, realizzato per Agorà su Rai Tre, laè dietro solo a Giuseppecon un 38 per cento di fiducia a fronte del 40 del premier. La numero uno di FdI è infatti salita di un punto percentuale, mentre il presidente del Consiglio è sceso di ben 5 punti. Salgonoi leghistie Luca Zaia che ottengono, stando ai dati del direttore di Emg Acqua, rispettivamente il 33 e il 28 per cento. Cala invece ildel Partito democratico che si ferma al 26 per cento e lascia spazio a Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna, in ...

lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - FratellidItalia : #Meloni: 'Sulle infrastrutture strategiche italiane non si scherza, una Nazione che svende i suoi asset vitali è un… - CarloStagnaro : Destra, sinistra e sovranisti parlano una sola lingua: quella qualunquista dei Cinquestelle - annacerruti52 : RT @DonatoRobilotta: Pillola politica notturna. In una grave crisi un governo unita nazionale sarebbe auspicabile. Ma Conte non lo favorisc… - dukana2 : RT @dukana2: #Pd #Lega #49milioni #FratelliDiNdrangheta #Meloni #ForzaMafia #Berlusconi e #ItaliaViva di #trivelle col sangue della #Basili… -