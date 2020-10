Conte: "Dpcm contro diffusione subdola e repentina virus" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Nell'elaborare le misure Contenute nell'ultimo Dpcm "non abbiamo seguito criteri arbitari", ma "ci siamo attenuti a evidenze scientifiche", seguendo "indicazioni e raccomandazioni elaborate dai nostri esperti e scienziati nell'ambito di protocolli internazionali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa alla Camera. E' stato "necessario adottare" nuove misure di contrasto al Covid-19 "con urgenza" perché la "diffusione del virus è subdola e repentina", ha esordito in Aula parlando dell'ultimo Dpcm, "firmato sabato - rimarca il presidente del Consiglio - all'esito di un lungo e articolato confronto con i membri della maggioranza, il Cts e le regioni. Ho informato" i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Nell'elaborare le misurenute nell'ultimo"non abbiamo seguito criteri arbitari", ma "ci siamo attenuti a evidenze scientifiche", seguendo "indicazioni e raccomandazioni elaborate dai nostri esperti e scienziati nell'ambito di protocolli internazionali". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella sua informativa alla Camera. E' stato "necessario adottare" nuove misure di contrasto al Covid-19 "con urgenza" perché la "del", ha esordito in Aula parlando dell'ultimo, "firmato sabato - rimarca il presidente del Consiglio - all'esito di un lungo e articolato confronto con i membri della maggioranza, il Cts e le regioni. Ho informato" i ...

