Conte alla camera difende il Dpcm: «Abbiamo scelto di seguire le indicazioni scientifiche, è il momento dell'unità» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)«Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate» dopo la «subdola e repentina» impennata della curva. Così Giuseppe Conte davanti ai deputati della camera commenta i nuovi provvedimenti per provare ad arginare la diffusione dei contagi, nel corso della informativa urgente iniziata questa mattina in aula. «Ci troviamo – ha detto Conte – davanti allo scenario di gravità 3 previsto dall'Istituto superiore di sanità. Nell'approvare le nuove misure, non Abbiamo agito attraverso un metodo arbitrale, ci siamo attenuti ad evidenze scientifiche che ci hanno consentito di compiere solide valutazioni». Il premier ha dichiarato ...

