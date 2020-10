Confindustria: se proroga al blocco licenziamenti, no aggravi per la cassa Covid e riforme (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nessun contributo aggiuntivo per accedere alla cassa Covid se il Governo decide di mantenere nell’emergenza il blocco dei licenziamenti e riforme strutturali per il post pandemia, a partire da ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro con logiche differenti da quelle del Reddito di cittadinanza. È quanto ha chiesto all’esecutivo Confindustria durante l’incontro tenutosi oggi pomeriggio in videoconferenza. “Per noi – ha sottolineato l’Associazione degli industriali in una nota diffusa al termine della riunione – vanno distinti ma affrontati finalmente insieme due livelli. C’è innanzitutto la perdurante emergenza-Covid. Sin dall’inizio abbiamo rispettato il binomio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nessun contributo aggiuntivo per accedere allase il Governo decide di mantenere nell’emergenza ildeistrutturali per il post pandemia, a partire da ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro con logiche differenti da quelle del Reddito di cittadinanza. È quanto ha chiesto all’esecutivodurante l’incontro tenutosi oggi pomeriggio in videoconferenza. “Per noi – ha sottolineato l’Associazione degli industriali in una nota diffusa al termine della riunione – vanno distinti ma affrontati finalmente insieme due livelli. C’è innanzitutto la perdurante emergenza-. Sin dall’inizio abbiamo rispettato il binomio ...

