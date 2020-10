Commemorazione defunti e Ognissanti, cimiteri chiusi a San Nicola Manfredi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – cimiteri chiusi a San Nicola Manfredi dal 31 ottobre fino al 2 novembre, praticamente nei giorni di maggiore afflusso per la Commemorazione dei defunti. Lo dispone l’ordinanza n.26, firmata nella serata di ieri dal sindaco Fernando Errico, a seguito dell’incremento esponenziale dei casi di coronavirus sul territorio regionale e nazionale. Una misura restrittiva, si legge nel provvedimento, “atta a tutelare la salute pubblica, prevenendo gli assembramenti e le violazioni dell’obbligo di distanziamento che potrebbero porsi quale incontrollabile occasione di contagio da covid-19”. La chiusura al pubblico riguarda tutti i cimiteri del territorio comunale: San ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanManfredi (Bn) –a SanManfredi dal 31 ottobre fino al 2 novembre, praticamente nei giorni di maggiore afflusso per ladei. Lo dispone l’ordinanza n.26, firmata nella serata di ieri dal sindaco Fernando Errico, a seguito dell’incremento esponenziale dei casi di coronavirus sul territorio regionale e nazionale. Una misura restrittiva, si legge nel provvedimento, “atta a tutelare la salute pubblica, prevenendo gli assembramenti e le violazioni dell’obbligo di distanziamento che potrebbero porsi quale incontrollabile occasione di contagio da covid-19”. La chiusura al pubblico riguarda tutti idel territorio comunale: San ...

