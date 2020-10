Come stanno chiudendo i paesi europei (Di giovedì 29 ottobre 2020) Macron ha annunciato il lockdown in Francia da venerdì, dal 2 novembre in Germania saranno chiusi bar e ristoranti, e il Belgio è il peggior paese in Europa per numero di contagi in rapporto al numero di abitanti Leggi su ilpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Macron ha annunciato il lockdown in Francia da venerdì, dal 2 novembre in Germania saranno chiusi bar e ristoranti, e il Belgio è il peggior paese in Europa per numero di contagi in rapporto al numero di abitanti

Ultime Notizie dalla rete : Come stanno Come stanno chiudendo i paesi europei Il Post Fca, gli Stati Uniti trainano i conti: “Più forti dopo la fusione con Psa”

L’America trascina i conti di Fiat Chrysler Automobiles. Grazie ai risultati record nel terzo trimestre 2020 dovuti alle performance negli Usa, l’utile netto vola a 1,2 miliardi di euro, in crescita d ...

Dal trasporto allo stoccaggio: il governo "studia" come distribuire il vaccino

Preparare i mezzi di trasporto con i quali distribuire il vaccino anti Covid in tutta l'Italia, individuare i magazzini in cui depositarlo, decidere le modalità di stoccaggio, allestire una sorveglian ...

L'America trascina i conti di Fiat Chrysler Automobiles. Grazie ai risultati record nel terzo trimestre 2020 dovuti alle performance negli Usa, l'utile netto vola a 1,2 miliardi di euro, in crescita d ...

Preparare i mezzi di trasporto con i quali distribuire il vaccino anti Covid in tutta l'Italia, individuare i magazzini in cui depositarlo, decidere le modalità di stoccaggio, allestire una sorveglian ...