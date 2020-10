Come funziona la truffa del finto Bancomat-Postepay: così la vittima ‘ricarica’ la carta del truffatore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Leggono un annuncio sui portali on line e mostrano subito interesse per l’oggetto in vendita, ma anziché sborsare la somma pattuita si fanno ricaricare la loro carta. A cadere in questa trappola una donna 50enne di Gaeta, la quale anziché ricevere il denaro da parte dell’acquirente, involontariamente gli rimpinguava il conto. In particolare, nel mese di agosto, la malcapitata denunciava agli agenti del Commissariato di Gaeta che aveva pubblicato su un noto sito internet di commercio elettronico, l’annuncio per proporre in locazione un suo appartamento per il periodo estivo, ubicato in una rinomata località della cittadina pontina. Dopo appena una manciata di minuti dalla pubblicazione dell’annuncio riceveva subito la telefonata di una ragazza che si dimostrava fortemente interessata all’affitto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Leggono un annuncio sui portali on line e mostrano subito interesse per l’oggetto in vendita, ma anziché sborsare la somma pattuita si fanno ricaricare la loro. A cadere in questa trappola una donna 50enne di Gaeta, la quale anziché ricevere il denaro da parte dell’acquirente, involontariamente gli rimpinguava il conto. In particolare, nel mese di agosto, la malcapitata denunciava agli agenti del Commissariato di Gaeta che aveva pubblicato su un noto sito internet di commercio elettronico, l’annuncio per proporre in locazione un suo appartamento per il periodo estivo, ubicato in una rinomata località della cittadina pontina. Dopo appena una manciata di minuti dalla pubblicazione dell’annuncio riceveva subito la telefonata di una ragazza che si dimostrava fortemente interessata all’affitto di ...

AlbertoBagnai : Pacatamente vi rispiego come funziona la democrazia: se non si è contenti, si vota contro il Governo, perché le dec… - borghi_claudio : @ItaNazionalista @emilio638 Il Tar a volte è veloce ma se non altro avrebbe l'utilità di far capire come funziona a… - Europarl_IT : Gli investimenti finanziati dal bilancio dell'UE vanno a vantaggio di regioni ??, città ??, agricoltori ??, università… - elio_zamon : come funziona una parte della speculazione sugli sregolati 'green' markets, ovvero la compravendita delle quote 've… - e_cavagna : RT @ferrandoluigi: Come si evince dai fatti l'integrazione funziona !!!!! Grazie #fico #boldrini #M5S #pdnetwork #sardine -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Elezioni USA, come funziona il voto: le regole del sistema elettorale americano Fanpage.it Smaltimento e riciclo pannelli fotovoltaici: come funziona

Il problema dello smaltimento e del riciclo dei pannelli fotovoltaici è un argomento relativamente nuovo, in quanto l’utilizzo di questa tipologia di impianto si è diffuso solamente nel corso degli ul ...

Il leader di Italia Viva: "Preoccuparsi dei cinema e dei teatri senza aver fatto funzionare trasporti e tamponi è umiliante"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è scagliato a spada tratta contro il Premier Giuseppe Conte per la sua gestione dell’emergenza Coronavirus. “Questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche ...

Il problema dello smaltimento e del riciclo dei pannelli fotovoltaici è un argomento relativamente nuovo, in quanto l’utilizzo di questa tipologia di impianto si è diffuso solamente nel corso degli ul ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è scagliato a spada tratta contro il Premier Giuseppe Conte per la sua gestione dell’emergenza Coronavirus. “Questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche ...