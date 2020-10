Come fare il passaggi di proprietà della moto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi si appresta ad acquistare una moto usata (o uno scooter) da un privato deve tenere bene a mente che, entro 60 giorni dalla data in cui effettua l’acquisto, deve necessariamente provvedere a effettuare il passaggio di proprietà della moto o dello scooter. Si tratta di un’operazione molto importante. Il passaggio di proprietà, infatti, è ciò che definisce e chiarisce davanti alla legge le posizioni dei due soggetti coinvolti nell’atto di vendita, cioè il venditore e l’acquirente. Nel caso in cui questa importante operazione non dovesse essere effettuata (oppure non dovesse essere effettuata correttamente), infatti, potrebbero verificarsi spiacevoli situazioni, Come per esempio la possibilità che per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi si appresta ad acquistare unausata (o uno scooter) da un privato deve tenere bene a mente che, entro 60 giorni dalla data in cui effettua l’acquisto, deve necessariamente provvedere a effettuare ilo di proprietào dello scooter. Si tratta di un’operazione molto importante. Ilo di proprietà, infatti, è ciò che definisce e chiarisce davanti alla legge le posizioni dei due soggetti coinvolti nell’atto di vendita, cioè il venditore e l’acquirente. Nel caso in cui questa importante operazione non dovesse essere effettuata (oppure non dovesse essere effettuata correttamente), infatti, potrebbero verificarsi spiacevoli situazioni,per esempio la possibilità che per ...

pietroraffa : Salvini si toglie la mascherina in Senato. È l'atto più egoistico che si possa fare, quando si è in mezzo alla ge… - AlbertoBagnai : Cominciamo a dire come stanno le cose, cioè che se nel nostro “fare qualcosa” lottiamo contro enormi difficoltà è p… - matteosalvinimi : Parole di buonsenso del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in un momento difficile come questo la prima cosa che un… - ilciccio67 : RT @ilciccio67: Ovviamente i migliori auguri alla famiglia Siffredi. Ma come cazzo si fa a fare in titolo simile? - Frances43279623 : RT @pbecchi: Perché non fare per i teatri come con il calcio. Se proprio si vogliono le sale come gli stadi vuoti, perché non tramettere pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Decreto Ristori, come fare domanda e chi ha diritto ai rimborsi Corriere della Sera Le streghe sono tornate. La faccia a «riposo» della perfida Anne Hathaway è da provare per Halloween»

Tutti da copiare look e trucco di «The Witches», remake del film «Chi ha paura delle streghe» negli Anni 90 interpretato da Anjelica Hudson e tratto dal romanzo di Roald Dahl ...

Bufalino e l'inquieto scrivere la vita, ritrovata la sua tesi di laurea

AGI - Lo scrivere come la vita, "un po' cercarvi un ordine che c'inganni e ci salvi”. Nel fare ordine, a esempio, si è salvato un pezzo del patrimonio di Gesualdo Bufalino: la copia, destinata alla se ...

Tutti da copiare look e trucco di «The Witches», remake del film «Chi ha paura delle streghe» negli Anni 90 interpretato da Anjelica Hudson e tratto dal romanzo di Roald Dahl ...AGI - Lo scrivere come la vita, "un po' cercarvi un ordine che c'inganni e ci salvi”. Nel fare ordine, a esempio, si è salvato un pezzo del patrimonio di Gesualdo Bufalino: la copia, destinata alla se ...