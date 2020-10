Colpita Nizza che si vergogna delle vittime del killer del tir (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per la seconda volta un attentato dentro una cattedrale, nel mezzo della messa del mattino. Con l'orrore di una donna decapitata. La Francia paga un prezzo altissimo ad anni di finta integrazione, di rinuncia alla propria cultura e alle proprie radici, di sottomissione all'Islam dei tagliateste. A Nizza, proprio in quella Nizza devastata dal più orrendo e sanguinoso attentato in Europa di questi anni: la strage del Tir sulla promenade des Anglais il 14 luglio 2016, festa nazionale francese. Alla guida del tir un criminale franco-tunisino che abitava proprio dietro alla chiesa di Notre Dame, nel quartiere islamico di Nizza dove è oggi è avvenuto il nuovo attentato. Quel 14 luglio ci furono 86 morti e 302 feriti, e ben lo sappiamo perché alcuni erano italiani. Ma la Francia non ha saputo fare i conti nemmeno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per la seconda volta un attentato dentro una cattedrale, nel mezzo della messa del mattino. Con l'orrore di una donna decapitata. La Francia paga un prezzo altissimo ad anni di finta integrazione, di rinuncia alla propria cultura e alle proprie radici, di sottomissione all'Islam dei tagliateste. A, proprio in quelladevastata dal più orrendo e sanguinoso attentato in Europa di questi anni: la strage del Tir sulla promenade des Anglais il 14 luglio 2016, festa nazionale francese. Alla guida del tir un criminale franco-tunisino che abitava proprio dietro alla chiesa di Notre Dame, nel quartiere islamico didove è oggi è avvenuto il nuovo attentato. Quel 14 luglio ci furono 86 morti e 302 feriti, e ben lo sappiamo perché alcuni erano italiani. Ma la Francia non ha saputo fare i conti nemmeno ...

